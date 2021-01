Das Industriegase- und Engineering-Unternehmen Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82) schüttet am 22. März 2021 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 1,06 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre aus (Record day ist der 5. März 2021). Im Vergleich zum Vorquartal (96,3 Cents) ist dies eine Anhebung um 10 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet Linde 4,24 US-Dollar (ca. 3,49 Euro) an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...