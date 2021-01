Wie versprochen erhöht Linde plc die Quartalsdividende. Und zwar um 10 % auf 1,06 $ je Aktie. Die Ausschüttung wird am 22. März an diejenigen Aktionäre gezahlt, die am 5. März Aktien gehalten haben.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

LINDE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de