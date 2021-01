AGCO (NYSE: AGCO), ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von landwirtschaftlichen Maschinen und Lösungen, gab heute die beabsichtigten Änderungen und jüngsten Ergänzungen seines Führungsteams bekannt, um die Kundenorientierung weiter zu erhöhen und die Investitionen in Präzisionslandwirtschaft und digitale Lösungen zu verstärken und den Wert für die Stakeholder zu maximieren.

Robert Crain wird der Senior Vice President des neu gebildeten Customer Experience-Teams sein, das die Aufgabe hat, das branchenweit beste End-to-End-Kundenerlebnis zu bieten. Seth Crawford hat sich dem Senior-Team in der neuen Rolle des Senior Vice President, Precision Ag und Digital angeschlossen, um das Engagement von AGCO für die Bereitstellung branchenführender, intelligenter Landwirtschaftslösungen zu stärken. Nach einer erfolgreichen 22-jährigen Tätigkeit bei Deere Company kam Herr Crawford 2019 zu AGCO, um den Geschäftsbereich Fuse Connected Services and Technology zu leiten.

Darüber hinaus übernehmen andere Mitglieder des Senior-Teams die weltweite Verantwortung für die Kernmarken von AGCO, um den Markenwert in jedem ihrer regionalen Zielmärkte zu maximieren. Torsten Dehner wird als Senior Vice President für die Marken Fendt, Valtra und Challenger verantwortlich sein. Luis Felli wird der Senior Vice President sein, der für die Marke Massey Ferguson verantwortlich ist.

Kelvin Bennett kommt nach dem Rücktritt von Dr. Helmut Endres als Senior Vice President Engineering ebenfalls zum Senior-Team. Herr Bennett hatte während seiner 14-jährigen Tätigkeit bei AGCO zahlreiche globale Führungspositionen im Ingenieurwesen inne. Tiffany Snyder, Vice President of Strategy Transformation, hat sich ebenfalls dem Senior-Team angeschlossen, um die Strategieentwicklungs- und -ausführungspraktiken von AGCO zu stärken. Frau Snyder kam Anfang 2020 nach einer erfolgreichen 25-jährigen Karriere bei Cargill, Inc. zu AGCO.

Eric Hansotia, seit dem 1. Januar 2021 neuer Vorsitzender, Präsident und CEO von AGCO, freut sich auf die Zukunft: "AGCO kann in seiner 30-jährigen Geschichte auf eine starke Leistung zurückblicken. Ich freue mich darauf, mit dem Führungsteam von AGCO zusammenzuarbeiten, um landwirtschaftlich orientierte Lösungen zu liefern, die unsere Welt in den kommenden Jahren nachhaltig ernähren."

Über AGCO

AGCO (NYSE:AGCO) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb landwirtschaftlicher Lösungen und liefert Hightech-Lösungen für Landwirte, die die Welt mit ihrem kompletten Sortiment an Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen ernähren. Die Produkte von AGCO werden unter den fünf Kernmarken Challenger, Fendt, GSI, Massey Ferguson und Valtra verkauft, unterstützt durch die intelligenten Landwirtschaftslösungen von Fuse. Das 1990 gegründete Unternehmen AGCO hat seinen Hauptsitz in Duluth, Georgia, USA, und verzeichnete 2019 einen Nettoumsatz von 9 Milliarden USD. Weitere Informationen finden Sie unter www.AGCOcorp.com. Von Nachrichten, Informationen und Veranstaltungen des Unternehmens erfahren Sie auf Twitter: @AGCOCorp. Für Finanznachrichten auf Twitter folgen Sie bitte dem Hashtag AGCOIR.

