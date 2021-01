DJ MÄRKTE ASIEN/Gewinnmitnahmen drücken Börsen ins Minus

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Gewinnmitnahmen auf breiter Front haben am Dienstag an den Börsen in Asien für teils kräftige Abgaben gesorgt. Vor allem bei den zuletzt gut gelaufenen Werten aus dem Technologie-Bereich wurden Gewinne eingestrichen, hieß es. Besonders kräftig fielen vor diesem Hintergrund die Abgaben in Hongkong und Südkorea aus. Der Hang-Seng-Index verlor im späten Handel 2,4 Prozent, nachdem der Index am Vortag erstmals seit rund zwei Jahren wieder über die Marke von 30.000 Punkten gestiegen war. Nach einem Rekordstand zu Wochenbeginn büßte der Kospi 2,1 Prozent ein.

Die Analysten von KGI Securities rechnen mit einer zunehmenden Volatilität in den kommenden Wochen, denn das Aufwärtsmomentum der globalen Börsen habe sich in den vergangenen Wochen klar verlangsamt. In Sydney fand aufgrund des Feiertages "Australia Day" kein Handel statt.

Auch die Sorgen um mögliche Verzögerungen bei den weltweiten Impfungen drückten etwas auf die Stimmung der Anleger. Immer mehr Pharmaunternehmen müssen eingestehen, dass die bestellte Zahl an Impfdosen nicht bereitgestellt werden kann, da die Kapazitäten zur Herstellung ausgeweitet werden müssen. Dies könnte die erwartete konjunkturelle Erholung verzögern. Zumal in vielen Ländern auch weiterhin Beschränkungen bestehen, die auch noch verlängert werden könnten. Dazu kommt die Sorge vor einer verstärkten Ausbreitung von Corona-Mutationen.

Dagegen blieb die Hoffnung auf ein baldiges US-Konjunkturpaket im Volumen von 1,9 Billionen Dollar. So wollen die US-Demokraten versuchen, das angepeilte Hilfspaket bei Widerstand von den Republikanern zumindest in großen Teilen in einem beschleunigten Verfahren durchzusetzen. Dieses könnte eine Verabschiedung des Pakets mit einer einfachen Mehrheit im Senat ermöglichen, hieß es.

Blue-Chips in China unter Abgabedruck

Für den Schanghai-Composite ging es um 1,5 Prozent auf 3.569 Punkte nach unten. Der Blue-Chip-Index CSI 300 verlor sogar 2,0 Prozent. Dieser hatte an den vergangenen 60 Handelstagen um gut 17 Prozent zugelegt. Einige Analysten warnten vor diesem Hintergrund bereits vor einer möglichen "Blase bei den Blue-Chip-Werten". Besonders A-Aktien, also in Renminbi gehandelte Titel, hatten aufgrund verstärkter Käufe chinesischer Investoren in den vergangenen Tagen stark zugelegt und vor allem Technologie-Aktien auf neue Rekordstände steigen lassen. Die Papiere von Tencent, die jüngst auf ein neues Allzeithoch geklettert waren, büßten nun 5,5 Prozent ein.

In Seoul wurden Aktien aus dem Auto- und Technologie-Bereich verkauft. So fielen die Papiere von Index-Schwergewicht Samsung Electronics um 3,0 Prozent und SK Hynix büßten 4,4 Prozent ein. Die Titel von Hyundai Motor verloren 3,2 Prozent, obwohl der Autobauer im vierten Quartal bei rückläufigen Erlösen mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Der Konzern profitierte dabei von neuen Modellen, die höhere Margen abwarfen. Der Gewinn stieg aber nicht so stark wie von Analysten erhofft.

Auch Konjunkturdaten belasteten in Seoul die Stimmung. Südkoreas Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um 1,0 Prozent geschrumpft - die schlechteste Entwicklung in mehr als zwei Jahrzehnten. Die Erholung verlor im Schlussquartal nach dem Wiederauftreten von Coronavirus-Fällen zudem an Schwung. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im Zeitraum Oktober bis Dezember gegenüber dem Vorquartal um 1,1 Prozent zu, nachdem es von Juli bis September noch um 2,1 Prozent gestiegen war. Ökonomen hatten im Schlussquartal allerdings nur ein Wachstum von 0,6 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vorjahr schrumpfte die Wirtschaft um 1,4 Prozent, während Volkswirte hier einen Rückgang von 1,6 Prozent prognostiziert hatten.

In Tokio reduzierte sich der Nikkei-225 um 1,0 Prozent auf 28.546 Punkte. Hier waren es Auto- und Stahlwerte, die die stärksten Abgaben verzeichneten. Teilnehmer sprachen auch von der Sorge über die zuletzt wieder stärker gestiegene Zahl an Neuinfektionen. Bei den Einzelwerten verloren Toyota Motor 2,3 Prozent und für die Titel von Sumitomo Metal Mining ging es 5,3 Prozent abwärts. Dagegen legten die Aktien des Elektromotor-Herstellers Nidec um 0,6 Prozent zu. Das Unternehmen hat den Nettogewinn im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 58 Prozent gesteigert.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) FEIERTAG Nikkei-225 (Tokio) 28.546,18 -0,96% +5,02% 07:00 Kospi (Seoul) 3.140,31 -2,14% -2,14% 07:00 Schanghai-Comp. 3.569,43 -1,51% +2,77% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.429,77 -2,42% +10,84% 09:00 Taiex (Taiwan) 15.658,85 -1,80% +6,29% 06:30 Straits-Times (Sing.) 2.941,36 -1,09% +5,19% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.577,93 +0,08% -3,11% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:23h % YTD EUR/USD 1,2115 -0,2% 1,2143 1,2176 -0,8% EUR/JPY 125,71 -0,2% 126,00 126,29 -0,3% EUR/GBP 0,8894 +0,2% 0,8879 0,8881 -0,4% GBP/USD 1,3620 -0,4% 1,3675 1,3707 -0,4% USD/JPY 103,77 +0,0% 103,77 103,72 +0,5% USD/KRW 1107,33 +0,4% 1102,71 1102,28 +2,0% USD/CNY 6,4769 -0,0% 6,4798 6,4767 -0,8% USD/CNH 6,4892 +0,0% 6,4874 6,4882 -0,2% USD/HKD 7,7513 -0,0% 7,7518 7,7513 -0,0% AUD/USD 0,7672 -0,5% 0,7714 0,7733 -0,4% NZD/USD 0,7171 -0,4% 0,7198 0,7209 -0,2% Bitcoin BTC/USD 31.390,38 -3,3% 32.472,75 33.308,00 +8,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,57 52,77 -0,4% -0,20 +8,1% Brent/ICE 55,65 55,88 -0,4% -0,23 +7,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.850,98 1.855,90 -0,3% -4,93 -2,5% Silber (Spot) 25,22 25,38 -0,6% -0,15 -4,4% Platin (Spot) 1.084,55 1.099,50 -1,4% -14,95 +1,3% Kupfer-Future 3,59 3,63 -1,1% -0,04 +2,1% ===

