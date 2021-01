Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag: Proteine und Ballaststoffe: Damit konnten heimische Hülsenfrüchte schon immer überzeugen. Heute liegen sie voll im Trend: Ackerbohnen, Süßlupinen, Körnererbsen und - ja, auch die werden bei uns angebaut - Sojabohnen. Unsere heimischen Eiweißpakete sind nicht nur sehr wichtig für eine gesunde Landwirtschaft, sondern auch erstaunlich vielseitig! Jessica Martin verrät Ihnen (zum Welttag der Hülsenfrüchte am 10. Februar), welche leckeren kreativen Gerichte Sie damit zaubern können.Sprecherin: Heimische Hülsenfrüchte wie Ackerbohnen, Süßlupinen, Körnererbsen und Sojabohnen haben viele Vorteile: Zum einen erweitern sie die Fruchtfolge, verbessern die Bodengesundheit, binden Stickstoff und sparen so Dünger ein. Zum anderen sind sie dank ihres Eiweiß- und Vitamingehalts ein wertvoller Bestandteil einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Küche.O-Ton 1 (Urs Hug, 17 Sek.): "Ich kann damit süße oder herzhafte Speisen zubereiten, man kann damit kochen, backen. Man kann sie zu Brotaufstrichen verarbeiten, als Zutaten oder Toppings für Salate verwenden. Sie werden ja auch in unterschiedlichsten Formen angeboten, als ganze Frucht, als Mehl, Schrot oder zum Beispiel auch als Geschnetzeltes.Sprecherin: Sagt der Koch-Profi und Food-Stylist Urs Hug. Getrocknete Hülsenfrüchte, die im Ganzen verarbeitet werden, weicht man immer über Nacht in Wasser ein und schüttet das Einweichwasser weg.O-Ton 2 (Urs Hug, 15 Sek.): "Dann werden sie gekocht. Und dabei sollte man einfach darauf achten, dass sie nicht sprudelnd, sondern bei mittlerer Temperatur gekocht werden. Salzen kann ich dann aber auch schon während des Kochens. Säure wie Essig oder Zitrone gebe ich dann danach dazu, weil die Hülsenfrüchte sonst nicht richtig weich werden."Sprecherin: Danach kann man mit und aus ihnen wirklich alles zaubern, was das Herz begehrt!O-Ton 3 (Urs Hug, 14 Sek.): "Also aus Ackerbohnen mache ich gern einen deftigen Eintopf, die haben einen ziemlich intensiven Eigengeschmack. Und deswegen passt die Bohne auch wunderbar zu kräftigen Gemüsen wie zum Beispiel Kohl. Man kann damit aber auch zum Beispiel leckere Ackerbohnen-Brownies zubereiten und die Bohne ersetzt dann das Mehl."Sprecherin: Aus Körnererbsen kann man super Brotaufstriche machen, aus Sojabohnen würzige Bratlinge zum Salat oder für eine Bowl. Lupinenmehl ist bestens zum Waffelbacken geeignet, Lupinenschrot für eine leckere Bolognese. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.O-Ton 4 (Urs Hug, 12 Sek.): "Also ich persönlich mache mir aus den Süßlupinen am liebsten ein frisches Taboulé - mit viel Petersilie und Minze, gebe noch ein bisschen Granatapfel dazu und schmecke das Ganze ab mit frischem Zitronensaft."Abmoderationsvorschlag: Klingt super lecker! Mehr über heimische Hülsenfrüchte, auch Leguminosen genannt, erfahren Sie unter www.ufop.de (http://www.ufop.de). Dort können Sie sich auch kostenlos eine Broschüre mit leckeren Rezepten runterladen.Pressekontakt:WPR COMMUNICATION GmbH & Co. KGAnja GründerSchulstr. 2553757 Sankt AugustinTel.: 02244-92490Fax: 02244-924949E-Mail: gruender@wprc.deOriginal-Content von: UFOP e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15598/4821479