Ob 2021 ein gutes Jahr an der Börse wird, hängt vor allem vom weiteren Verlauf der Pandemie ab "Die Chancen stehen gut, dass wir in einen nachhaltigen und synchronen Wirtschaftsaufschwung hineinlaufen", sagt Carsten Gerlinger, Vice President von Moventum Asset Management S.A. "Vorausgesetzt, die Menschen nehmen das Impfangebot an und die Pandemie kann beendet werden." Beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...