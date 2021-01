Vaudoise Versicherungen: Patrick Matthey wird per 17. März 2021 Leiter Unternehmenskommunikation

Lausanne, 26. Januar 2021 -Patrick Mattheytritt per 17. März 2021 als neuer Leiter Unternehmenskommunikation in die Vaudoise Versicherungen ein. Er wird verantwortlich sein für die Umsetzung der Kommunikationsstrategie Medien und PR sowie für die interne Kommunikation und das Kompetenzzentrum Sprachen (Sprachendienst, Übersetzung) der Gruppe.

Patrick Matthey ist 48 Jahre alt, zweisprachig - Französisch-Deutsch - und seit über 20 Jahren in der Medienbranche tätig. Derzeit ist er Leiter Kommunikation der TX Group (ehemals Tamedia). Während mehr als 15 Jahren hat er als Journalist, Chefredaktor und Direktor von privaten Radio- und Fernsehstationen in der Romandie gearbeitet. Er stiess 2013 als Leiter Kommunikation Westschweiz zu Tamedia und übernahm 2018 diese Funktion für die ganze Schweiz.

Patrick Matthey wird an unsere Direktorin Legal, Compliance und Unternehmenskommunikation, Nathalie Follonier-Kehrli, berichten und Mitglied der erweiterten Direktion der Vaudoise. Vor dem Hintergrund einer Versicherungswelt, die sich neu erfindet, wird es seine Hauptaufgabe sein, die externe sowie interne Kommunikationsstrategie des Unternehmens weiterzuentwickeln. Die Branche muss unter anderem die Herausforderungen der digitalen Transformation meistern und Nachhaltigkeitsthemen einbringen. In diesem Zusammenhang ist die Kommunikation ein Schlüsselfaktor sowohl für externe Interessengruppen als auch die Mitarbeitenden. Bei der Vaudoise steht der Mensch im Zentrum und die anstehenden Veränderungen sollen so transparent und verständlich wie möglich begleitet werden. Seine ausgezeichneten Kenntnisse der Schweizer Medienlandschaft und seine grosse Erfahrung im Management strategischer Projekte machen Patrick Matthey zu einem wichtigen Akteur für die Vaudoise.

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise gehört zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung und der Vorsorge. Dank ihrem dichten Agenturnetz ist die Vaudoise in der ganzen Schweiz vertreten. Damit ist sie nah bei den Kunden - für die Beratung und die Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1'650 Mitarbeitende, darunter sind 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2020 hat sie so 34 Millionen verteilt.