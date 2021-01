Baierbrunn (ots) - Angespannte Situationen können leicht zu chronischem Stress und Schlafstörungen führen. Manchmal leidet dann auch der Kiefer: Betroffene knirschen mit den Zähnen oder pressen sie zu fest aufeinander. "Dabei werden die Kaumuskeln überlastet, sodass sie schmerzhaft verspannen können", erklärt Dr. Bruno Imhoff, Zahnarzt aus Köln und Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Funktionsdiagnostik und -therapie (DGFDT), im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".Schildkröten-Haltung ist schlecht für den NackenDas Gute: Es gibt viele Möglichkeiten, die Muskeln zu entspannen. Am häufigsten angewendet werde die Aufbissschiene. Auch effektiv sind begleitende Therapie beim Physiotherapeuten oder Logopäden. Lautet das Ziel, die Kaumuskeln zu lockern, können Betroffene auch selbst viel dafür tun, um ihren Kiefer zu entspannen. Ein erholsamer Schlaf lockert die Muskulatur und löst Anspannungen, aber auch Ausdauersport. Empfohlen werden fünf Einheiten pro Woche, jeweils mindestens 30 Minuten. Das verbessert auch die Haltung: Häufig macht nämlich nicht nur der Kiefer Probleme, sondern auch der Nacken. Gleich einer Schildkröte ziehen im Sitzen viele den Kopf zu weit nach vorne, was den Nacken verspannt, der mit dem Kiefer über die Halswirbelsäule eng verbunden ist.Entspannung für den Kiefer: Massieren und wärmenBeide Partien - Nacken und Kiefer - können über Wärme behandelt werden. Zahnmediziner Imhoff rät ein feuchtwarmes Handtuch um den Nacken zu wickeln, ein trockenes drum herum zu legen und die Wärme im Liegen eine Viertelstunde einwirken zu lassen. Ebenso hilft es, die Kaumuskeln zu massieren. Finger an den Kiefer legen, etwa auf Höhe des Ohres ansetzen und mit konstantem Druck nach vorne unten ziehen.Weitere Übungen und Tipps rund um den verspannten Kiefer finden Leser in der aktuellen Ausgabe der "Apotheken Umschau".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 1/2021 B liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de (https://www.apotheken-umschau.de/).Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4821517