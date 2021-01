DGAP-News: Capitell Vermögens-Management AG / Schlagwort(e): Personalie/Expansion

Capitell Vermögens-Management AG: Ein weiterer Personalzugang für Frankfurter Zentrale: Nicole Bünger verstärkt seit Januar 2021 das Team der Capitell AG in Frankfurt.



26.01.2021 / 10:00

Nicole Bünger, Capitell AG Ihre beruflichen Wurzeln hat Frau Bünger im Private Banking der ABN AMRO Tochter Delbrück Bethmann Maffei. Von 2007-2019 war sie für den Vermögensverwalter DJE Kapital AG in Frankfurt tätig, zuletzt als Kundenbetreuerin. Bei der Capitell AG wird sie das Beraterteam verstärken, sich unter anderem um die Erschließung der Region Ingolstadt kümmern und darüber hinaus in der Akquisition für die Frankfurter Niederlassung tätig sein. "Wir freuen uns sehr, mit Frau Bünger eine neue Beraterin an Bord zu haben, zumal ich bereits erfolgreich mit ihr mehr als ein Jahrzehnt in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe" wird CIO und Vorstand Karl-Heinrich Mengel von der Capitell AG zitiert.



Kontakt:

Capitell Vermögens-Management AG Tel.: 069 204561-120

Sven Karkossa Mail: sven.karkossa@capitell-ag.de

Hedderichstraße 55-57 Web: www.capitell-ag.de

60594 Frankfurt

