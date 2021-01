Dan Riccio, lange Zeit Chef der Hardware-Entwicklung, macht Platz für seinen Vize und kümmert sich persönlich um eine geheime Neuentwicklung. Dan Riccio führt seit über acht Jahren die Abteilung Hardware-Engineering. Apple schreibt in der Mitteilung, Riccio habe führend am Design, der Entwicklung und technischen Konstruktion fast aller neuen Apple-Produkte mitgearbeitet. Sein Titel lautet nun Vice President of Engineering, während sein Stellvertreter John Ternus den Posten als Senior Vice President of Hardware-Engineering übernimmt. ...

