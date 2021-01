HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion von 78 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stefan Augustin rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie damit, dass der Monat Dezember und auch das gesamte vierte Quartal stark verlaufen ist für den Gabelstapler-Hersteller. Dabei verwies er auf die Dynamik der Märkte für Lastwagen im dritten Quartal 2020, die sich weiter fortgesetzt habe./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KGX8881

