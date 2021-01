HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Medios von 42 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im vergangenen Jahr hätten sich die Themen beim Berliner Pharmaunternehmen vor allem um coronabedingte Lieferengpässe gedreht, doch nun sei das Management optimistischer geworden, was die Wachstumsaussichten betreffe, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihrer Ansicht nach sind die im November 2020 bekannt gegebenen Unternehmensziele für 2021 konservativ. Sie sieht Potenzial für eine Anhebung./ck/gl



ISIN: DE000A1MMCC8

