Köln/Bonn (ots) - Im Beraterranking des manager magazin belegt die globale Strategie- und Marketingberatung den ersten Platz in der Kategorie "Marketing, Vertrieb".In der Studie "Deutschlands beste Unternehmensberater"*, die von der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) für das manager magazin erstellt wird, belegt die globale Strategie- und Marketingberatung Simon-Kucher & Partners den ersten Platz in der Kategorie "Marketing, Vertrieb". Simon-Kucher übernimmt damit erneut die Spitzenposition vor anderen Top Playern der Beratungsbranche."Dieses hervorragende Ergebnis des renommierten Wirtschaftsmagazins manager magazin zeigt einmal mehr: Unsere konsequente Spezialisierung auf die Kernbereiche Marketing, Vertrieb und Pricing macht sich bezahlt. Auch und besonders während der weltweiten Corona-Krise können unsere Kunden unserem starken Team und unserer Expertise vertrauen", so Andreas von der Gathen, CEO von Simon-Kucher & Partners. "Gerade im Bereich Marketing und Sales ändert sich derzeit wieder einiges; insbesondere die Folgen von Covid-19 beschleunigen den digitalen Wandel und erfordern neue Strategien und Lösungen. Deshalb ist Digitalisierung eines der übergreifenden Felder, auf das wir auch 2021 weiterhin einen ganz besonderen Fokus richten werden."*Die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) ermittelt regelmäßig unter der Leitung von Professor Dietmar Fink und Bianka Knoblach Deutschlands beste Unternehmensberater aus Kundensicht für das manager magazin. Von Mai bis November hat WGMB 1063 Führungskräfte aus Unternehmen mit mindestens einer halben Milliarde Euro Jahresumsatz der deutschen Wirtschaft gefragt, wie sie die Leistungen und Kompetenzen der Consultants beurteilen.Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants:Die Beratungsarbeit von Simon-Kucher & Partners ist ganz auf TopLine Power® ausgerichtet. Laut mehrerer Studien unter deutschen Top-Managern (manager magazin, Wirtschaftswoche, brand eins) ist Simon-Kucher bester Marketing- und Vertriebsberater und führend im Bereich Pricing und Wertsteigerung. Die Unternehmensberatung ist mit rund 1.400 Mitarbeitern in 40 Büros weltweit vertreten.