Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der verlängerte Lockdown wird das Wirtschaftswachstum in Deutschland zwar temporär dämpfen, aber die Gesamtjahresdynamik nicht abwürgen, so die Analysten der Helaba.Die Vorgaben aus dem letzten Quartal seien positiv: Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe habe im Januar erneut einen Spitzenwert bei 57 Punkten erreicht und die Produktionsdaten würden auch für den Bau ein deutliches Plus im vierten Quartal gegenüber den drei Monaten zuvor signalisieren. Die deutschen Auftragseingänge seien im November den siebten Monat in Folge gestiegen und hätten 6,4% höher als im Vorjahr gelegen. ...

