Die Bild-Zeitung hat offenbar Informationen aus einem CDU-internen Meeting erfahren, wonach Bundeskanzlerin Angela Merkel scharfe Kritik am Management der Corona-Krise geäußert haben soll. Auch die Reiselust der Deutschen missfalle Merkel. Deren Aussagen wiederum schicken die TUI-Aktie am Dienstag wieder auf Talfahrt. Bundeskanzlerin Angela Merkel soll in einer internen Videokonferenz mit den Fraktionsvorsitzenden der Union in Bund und Ländern scharfe Kritik am Management der Corona-Krise geübt ...

