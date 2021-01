NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für UBS nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15,20 Franken belassen. "Alles in allem sind das starke Zahlen", lautete am Dienstag ein erstes Fazit des Analysten Jernej Omahen. Der operative Gewinn vor Steuern liege deutlich über der Konsensschätzung und über seiner Prognose. Das starke Abschneiden des schweizerischen Geldhauses beruhe vor allem auf dem Investmentbanking und dem Anlage-Management./bek/ajx



