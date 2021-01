Barometer-Update - in einem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 6,75%-Anleihe der SOWITEC group GmbH (WKN A2NBZ2) weiterhin als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen.

Der Markt für erneuerbare Energien, wie die Wind- und Solarkraft, befinde sich laut KFM-Analyse auf einem langfristig sehr dynamischen Wachstumspfad, was neben sinkenden Kosten vor allem in den auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Regierungsprogrammen begründet sei. Durch den Einstieg der Vestas Wind Systems A/S und deren weltweite Präsenz erlange die Emittentin zusätzlichen Rückenwind für internationales Wachstum. Die Covid-19 Pandemie führe zwar kurzfristig zu Projektverschiebungen, die aktuellen Finanzkennzahlen mit einer außerordentlich komfortablen Eigenkapitalquote und die aktuelle Projektpipeline seien aber eine sehr gute Ausgangsbasis für die mittel- bis langfristige Entwicklung, so die KFM-Analysten. In Verbindung mit ...

