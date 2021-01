Google befindet sich nach eigenen Angaben auf einem guten Weg zu datenschutzkonformer Online-Werbung. Jetzt bittet Google die Ad-Tech-Unternehmen um Unterstützung. Google veröffentlicht Fortschritte des Privacy-Sandboxing, einer Tracking-Methode, mit der Drittanbieter-Cookies der Vergangenheit angehören sollen. Unter dem Namen "Federated Learning of Cohorts" (FLoC) will der Werbe-Gigant die Menschen statt über individuelle Identifikatoren in Gruppen erfassen. Die Methode gewährleiste dennoch, Menschen mit "relevanten Inhalten und Anzeigen" zu erreichen...

