Die Aktie des Stuttgarter Autobauers bewegt sich seit geraumer Zeit innerhalb einer Handelsspanne.Die Aktie des Stuttgarter Autobauers bewegt sich seit geraumer Zeit innerhalb einer Handelsspanne. Deren Begrenzungen haben sich in den letzten Wochen weiter verfestigt. Ein Ausbruch aus der Range (in jedwede Richtung) könnte daher ein starkes Signal installieren. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...