Die Ölpreise sind am Dienstagvormittag gestiegen. Gegen 11.00 Uhr lag der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bei 56,21 US-Dollar und damit und 0,59 Prozent höher als zuletzt am Vortag. Die US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) wiederum wurde mit 53,07 Dollar gehandelt und kostete damit um 0,44 Prozent mehr als am Vortag.Nachdem die Ölpreise in der Früh noch nachgegeben hatten, ...

