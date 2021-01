NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für UBS nach Quartalszahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 14 Franken belassen. Die schweizerische Großbank habe 2020 einen sehr starken Schlussspurt hingelegt, schrieb Analystin Magdalena Stoklosa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im vergangenen Jahr hätten daher die Einnahmen den höchsten Stand seit 2015 erreicht. Daneben habe der Gewinn vor Steuern wesentlich von niedrigeren Rückstellungen profitiert./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0244767585

UBS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de