Kunst: 100 Jahre Joseph Beuys

Joseph Beuys gehört zu den bedeutendsten Künstlern des 20. Jahrhunderts. Der im Jahr 1921 in Krefeld in Nordrhein-Westfalen geborene und im Jahr 1986 in Düsseldorf verstorbene Künstler feiert dieses Jahr seinen 100-jährigen Geburtstag.

Ihm zu Ehren veranstaltet das Bundesland Nordrhein-Westfalen unter der Schirmherrschaft von Armin Laschet ein umfangreiches Programm - mit vielen Ausstellungen, Aktionen, Performances, Theater-, Musik- und Lehrveranstaltungen.

Joseph Beuys 1985 und Wilhelm Lehmbruck Große Kniende 1911

Künstler und Aktivist zugleich

Joseph Beuys zählte neben Andy Warhol zu den bedeutendsten Künstlern des 20. Jahrhunderts. Er beherrschte viele künstlerische Techniken und war neben einem Zeichner, Bildhauer, Aktions- und Installationskünstler auch Lehrer, Politiker und Aktivist.

