Märkte um 12: Neue Kurs-Rallye beim DAX - Siemens im Aufwind

Für den DAX geht es am Dienstagmittag zeitweise um 1,4 Prozent nach oben, womit der Index aktuell knapp über der 13.800er-Marke notiert. Viele Anleger rechnen damit, dass es in den kommenden Tagen gute Quartalszahlen in den USA geben wird.

Die Lage an der Frankfurter Börse

DAX +1,4% 13.837 MDAX +0,6% 31.586 TecDAX +0,8% 3.392 SDAX +0,3% 15.398 Euro Stoxx 50 +1,0% 3.586

Siemens-Aktie gefragt

Am Dienstagmittag standen sich im DAX 28 Gewinner nur zwei Verlierern gegenüber. Die größten Gewinner sind Linde (WKN: A2DSYC / ISIN: IE00BZ12WP82), SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600) und HeidelbergCement (WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004). Die Aktie von Linde legt am Dienstagmittag um zeitweise über drei Prozent zu. Hier könnte schon bald ein neues Rekordhoch verzeichnet werden.

Ebenfalls kräftig zulegen konnte die Aktie von Siemens (WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101). Für die Notierungen ging es zwischenzeitlich um rund zwei Prozent nach oben. Hier sorgen noch immer die jüngsten Zahlen zum ersten Quartal 2020/2021 für Kauflaune, mit denen der Technologiekonzern die Markterwartungen übertreffen konnte.

Bildquelle: Pressefoto www.siemens.com/presse

Bei den deutschen Nebenwerten stand unter anderem die Aktie von Salzgitter (WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005) im Blickpunkt, die sich um zwischenzeitlich rund ein Prozent verbesserte. Damit verbucht der Titel seit dem Tief vom März 2020 einen beeindruckenden Kursgewinn von 176 Prozent. Die Kurs-Rallye wurde zuletzt durch die jüngste Vorstandsprognose befeuert. Demnach rechnet der Stahlkonzern damit, im neuen Jahr 2021 wieder Gewinne einzufahren.

Den vollständigen Artikel lesen ...