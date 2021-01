CUPERTINO (IT-Times) - Der US-amerikanische Technologiekonzern Apple hat heute wichtige personelle Veränderungen im Management des Unternehmens bekannt gegeben. Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) teilte heute mit, dass Dan Riccio in eine neue Rolle als Vice President Engineering wechselt, in der er sich auf ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...