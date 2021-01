Die Ölpreisentwicklung zeigt am Dienstag leicht nach oben. Eine größer angelegte Korrektur an den Börsen ist damit bis auf Weiteres kein Thema. Rohöl (Brent) kostet aktuell 56,20 Dollar je Barrel und damit rund ein Prozent mehr als gestern. Die Heizölpreise in der DACH-Region werden weiterhin von der schwachen Nachfrage ausgebremst und legen leicht, um durchschnittlich 0,3 Cent bzw. Rappen je Liter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...