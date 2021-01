DGAP-News: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

MBH SETZT 2021 SEINEN WACHSTUMSTREND FORT UND STARTET MIT DER ÜBERNAHME VON 3Ks ENGINEERING EIN NEUES INGENIEURSGESCHÄFT



26.01.2021 / 12:49

London, 26. Januar 2021, MBH Corporation plc (MBH), eine breit aufgestellte Investment-Holdinggesellschaft, eröffnet mit der Übernahme von 3Ks Engineering ("3Ks"), einem der größten Unternehmen des Vereinigten Königreichs für die Bereiche hochtechnische Produktion und Schwermaschinen, ein neues Ingenieursgeschäft. Nachdem MBH im äußerst erfolgreichen Jahr 2020 mit 12 weiteren Übernahmen die Anzahl seiner Tochterunternehmen auf 22 steigern konnte, ist dies nun die erste Übernahme im Jahr 2021. 3Ks Engineering ist das 23. von MBH übernommene Unternehmen. Mit der vollständigen Übernahme von 3Ks Engineering ("3Ks"), einem One-Stop-Shop für großtechnische Herstellung und Schwermaschinen und einem der größten Unternehmen seiner Branche im Vereinigten Königreich, startet MBH ein neues Ingenieursgeschäft. 3Ks ist das jüngste Beispiel für die Geschäftsstrategie der MBH, die in der Übernahme und kontinuierlichen Weiterentwicklung erfolgreicher Unternehmen besteht. 3Ks ist seit mehr als 50 Jahren ein Familienunternehmen. Das 1969 von Ronald Hanbury in Südwales gegründete Unternehmen wurde in den vergangenen 20 Jahren von dessen Söhnen Kevin und Karl Hanbury geleitet, die auch nach der Übernahme weiterhin im Unternehmen tätig sein werden. Das Unternehmen verfügt über äußerst loyale Mitarbeiter, die, mit Ausnahme der Hanbury-Brüder, im Durchschnitt seit 11 Jahren für das Unternehmen arbeiten. 3Ks wurde hauptsächlich als Unternehmen für die Gas- und Ölindustrie gegründet. Die meisten seiner Kunden kommen auch heute noch aus dieser Branche, wenngleich das Unternehmen seine Dienstleistungen inzwischen auch in den Bereichen Unterwasser, Onshore, Offshore, Eisenbahn und Back Deck innerhalb des Vereinigten Königreichs anbietet. Im Geschäftsjahr, das zum 31. Januar 2020 endete, erzielte 3Ks einen Umsatz von 4 Millionen Pfund. Es handelt sich um eine gewinnbringende Übernahme. Insgesamt wird der Gewinn durch die Übernahme auf 3,3 Millionen Pfund geschätzt. Der Gewinn wird teilweise in nichtnotierte Anleihen der MBH Corporation plc investiert und nach abgeschlossener Buchprüfung in notierte Anleihen überschrieben. Die notierten und nichtnotierten Anleihen unterstehen folgenden Bedingungen: 5 Jahre Laufzeit und bei Fälligkeit zurückzuzahlen

5 % Jahreszins bei halbjährlicher Auszahlung Die übrigen Verkaufserträge gehen in Wandelanleihen. Zum Datum der Wandlung werden die Wandelanleihen zu MBH-Aktien zum niedrigeren Betrag entweder des gewichteten Mittelwerts der 30 Tage vor Wandlungsdatum (beispielsweise 12 Monate nach Abschlussdatum) oder 0,80c Euro je Aktie. Callum Laing, CEO bei MBH Corporation plc, sagt: "3Ks ist ein faszinierendes neues Unternehmen für unseren Konzern. Dank seines starken Führungsteams und seiner loyalen Mitarbeiter gehört es zu den besten Unternehmen der Ingenieursbranche. Es bietet konstante Qualität in einem komplexen Markt. Wir freuen uns, dass das Unternehmen mitsamt seinem Team nun teil der MBH Group ist." Kevin Hanbury, Managing Director bei 3Ks Engineering, sagt: "3Ks wurde vor 51 Jahren gegründet und hat sich seitdem zu einem Unternehmen entwickelt, auf das wir stolz sein können - genauso wie auf unser Team. Dieses Geschäft ist ein aufregender weiterer Schritt für uns und unser Team, von dem wir uns weiteres Wachstum erhoffen, um in Zukunft noch innovativere Produkte und Leistungen anbieten zu können."

Informationen für Redakteure Über 3Ks Engineering

3Ks Engineering wurde 1969 in Südwales, Vereinigtes Königreich, gegründet. 3Ks Engineering bietet einen One-Stop-Shop für großtechnische Fertigung und Schwermaschinen. Die Firmenkunden kommen hauptsächlich aus der Öl- und Gasindustrie, das Unternehmen bietet jedoch auch Lösungen für die Bereiche Unterwasser, Offshore und Back Deck.

www.3ksengineering.com/ Über MBH

MBH Corporation plc ist eine breit aufgestellte Investmentgesellschaft, die an der Börse in Frankfurt und Düsseldorf gelistet ist. Das Unternehmen übernimmt gut aufgestellte kleine und mittelständische Unternehmen mit hohen Gewinnperspektiven aus den unterschiedlichsten Ländern und Branchen. Durch die stetige und aktive Übernahme hervorragender Unternehmen aus den unterschiedlichsten Gebieten konnte MBH Corporation plc seinen Börsenwert enorm steigern.

www.mbhcorporation.com



Kontaktdaten IR und Medien - MBH Corporation plc, Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com, +44 (0)770 396 3953 - Perception A, Phil Anderson & Charlie Nelson, phil@perceptiona.com, +44 (0)776 749 1519/+44 (0)7787 517 087

