Nach düsteren Indikationen vor dem Handelsbeginn auf Xetra und Kursen unterhalb von 13.600 haben sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt doch deutlich erholt. In der Zwischenzeit steht der DAX rund 200 Zähler höher als am Montag und damit wieder oberhalb einer wichtigen Widerstandslinie. Das Schlimmste scheint für den Anleger vorerst überstanden, ein Befreiungsschlag ist das aber noch nicht. Mehr dazu im "DAX-Check" bei DER AKTIONÄR TV.

