Das Geschäftsmodell der Auto1 Group ist sehr schlüssig. Man besetzt eine Mittelsmann-Position und bietet dafür einen möglichst breiten und transparenten Überblick über die Verfügbarkeit und Preisfindung für Gebrauchtwagen in ganz Europa. Man bedient dabei sowohl den B2B (Gewerbehandel) als auch den B2C (Privatkundenhandel) Markt. Im B2C Bereich ist man zum einen im Ankauf ("wirkaufendeinauto.de") als auch im Verkauf ("Autohero.com") mit separaten Plattformen vertreten. Im B2B Geschäft ist man mit einer Plattform ("auto1.com") vertreten und bietet den Händlern zusätzlich Unterstützung bei der Vermarktung an.Das Ziel ist es, wie bei allen diesen Plattformen, den "the winner takes it all" Vorteil zu erreichen. Man investiert derart viel Kapital in die Technologie und bietet den Kunden im privaten, aber auch gewerblichen Bereich so viele Serviceleistungen an, dass diese nicht mehr auf die Plattformen verzichten wollen und am Ende auch nicht mehr daran vorbeikommen, weil das Geschäftsvolumen bereits eine kritische Masse überschritten hat und man Nachteile erleidet, wenn man nicht auf der Plattform vertreten ist bzw. dort nicht nach den besten Angeboten Ausschau hält.

