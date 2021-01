Die Aktie der Deutschen Post hat sich in den vergangenen Monaten extrem stark entwickelt. Vor Kurzem hat das Papier sogar ein neues Allzeithoch erreicht. Doch der Aufwärtstrend könnte weiter gehen. Dem stimmen in jedem Fall die Analysten der Commerzbank zu. Sie haben am heutigen Dienstag das Kursziel für die Aktie der Deutschen Post angehoben.Das Ziel wurde von 50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Logistikunternehmen hätten sich nach dem "Covid-19-Schock" rasch wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...