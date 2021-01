DJ Merck & Co erhält für Keytruda EU-Zulassung bei Darmkrebs

Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat für sein Krebsmedikament Keytruda in Europa die erste Zulassung in einer gastrointestinalen Indikation erhalten. Die Europäische Kommission genehmigte die erweiterte Anwendung von Keytruda bei bestimmten Formen von Darmkrebs, wie der Konzern mit Sitz in New Jersey mitteilte.

Die Zulassung umfasst die Anwendung von Keytruda als Monotherapie für die Erstlinienbehandlung von Erwachsenen mit metastasiertem Darmkrebs mit hoher Mikrosatelliteninstabilität oder Mismatch-Reparaturdefizit. Das Krebsmedikament, das das Immunsystem eines Patienten zur Bekämpfung von Tumoren nutzt, sei die erste in Europa zugelassene Anti-PD-1/L1-Therapie für diese Patienten.

