Wien (www.fondscheck.de) - Chantale Pelletier übernimmt die Funktion eines "Global Head of Infrastructure" bei Schroders, so die Experten von "FONDS professionell".Sie werde ihre Position bis Ende März 2021 antreten und bekleide zudem (vorbehaltlich der Zustimmung durch die Aufsichtsbehörden) das Amt als President von Schroder Aida SAS, dem Infrastrukturgeschäft des Unternehmens mit Sitz in Paris. Über diese Neuverpflichtung informiere Schroders per Aussendung. Den Schwerpunkt von Pelletiers Tätigkeit werde der weltweite Ausbau von Schroders' Infrastrukturplattform in verschiedenen Sektoren bilden. Dazu würden Transport und Verkehr, erneuerbare Energien, digitale Infrastruktur und Versorgung gehören. Pelletier werde an Georg Wunderlin, Global Head of Private Assets, berichten. ...

