Die US-Notenbank Fed wird angesichts des unsicheren Pandemieverlaufs wohl an diesem Mittwoch ihre lockere Geldpolitik bestätigen. Mit dem Blick Richtung Zukunft macht sich jedoch am Markt die Sorge vor einer zu hohen Inflation breit.Zusätzliche Maßnahmen bedarf es wohl nicht, denn die US-Regierung will mit einem zusätzlichen 1,9 Milliarden schweren Konjunkturprogramm auf die Krise reagieren. Die neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...