Linz (www.anleihencheck.de) - Heute ist Memorial Day in Amerika. Das heißt, keine Einflussfaktorenaus Übersee, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das könnte dem Euro in die Arme spielen und für Kurswerte um bzw. knapp über 1,2200 sorgen. Auf längere Sicht stehe allerdings eine Korrektur im Raum, die bis 1,2050 reichen könne. Die heimischen Währungshüter würden an der ultralockeren Geldpolitik festhalten. Auch ein Zurückfahren der Anleihekäufe stehe hierzulande noch nicht auf dem Plan. Neben den Inflationszahlen würden Finanzierungsrisiken einiger EU-Staaten wichtige Argumente für die Europäische Zentralbank darstellen, die die Geldpolitik beeinflussen würden. In den USA hingegen werde vorsichtig ein Anpassen der Zinspolitik ins Auge gefasst. Womit bereits ab morgen Konjunkturdaten jenseits des Atlantik mit Spannung erwartet würden und zu Kursrückgängen beim Euro führen könnten. (31.05.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...