Die Jenoptik-Aktie konnte in den vergangen sechs Handelstagen knapp 15 Prozent an Wert zulegen. Damit gehört das Unternehmen aus Jena zu den Top-Performern aus dem HDAX. Mit positiven Aussagen zur Profitabilität sorgte der Finanzvorstand Schumacher zum Wochenauftakt für einen ordentlichen Kursanstieg. Damit wurde ein Kaufsignal ausgelöst. Worauf sollten Anleger jetzt achten?Wie DER AKTIONÄR am Vortrag berichtet hat, erreichte Jenoptik die im Oktober angepassten Jahresziele für 2020. Dies bestätigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...