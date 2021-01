Die Ekosem-Agrar AG zieht eine erste positive Bilanz für das Jahr 2020. Der größte Geschäftsbereich Milchviehhaltung wurde planmäßig ausgebaut und von den Einschränkungen der Corona-Pandemie war das Unternehmen nach eigenen Angaben bis dato kaum betroffen. Als wichtiger Produzent von Lebensmitteln galt es die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Alle Ekosem-Betriebe arbeiteten daher im vergangenen Jahr regulär mit den gebotenen Schutzmaßnahmen.

"Wir kommen weiter gut voran auf dem Weg zu Russlands erstem vollintegrierten Hersteller von Milchprodukten mit landesweiter Reichweite. Dafür sorgen auch die weiterhin sehr guten Rahmenbedingungen für die Milchwirtschaft in Russland. Trotz der Fördermaßnahmen der Regierung bleibt die Importquote an Milchprodukten weiter hoch, was uns als größtem Milchproduzenten des Landes mittelfristig hervorragende Wachstumsperspektiven bietet", so Stefan Dürr, Vorstandsvorsitzender der Ekosem-Agrar AG.

