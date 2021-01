Mitte letzten Jahres markierte SAP noch bei 143,20 Euro frische Rekordstände, kam im Zuge eines Doppelhochs und Bruchs der Horizontalunterstützung um 130,00 Euro jedoch massiv unter Druck und setzte auf knapp 90,00 Euro zurück. Seit Ende Oktober läuft aber wieder eine deutliche Erholungsbewegung, diese reichte bis vor wenigen Wochen in den Widerstandsbereich von grob 105,00 Euro aufwärts. Aber erst in dieser Woche konnte der Wert wieder dynamisch über den 50-Tage-Durchschnitt zulegen und bekräftigt damit seinen Aufwärtstrend. Zeitgleich begibt sich das Papier in die zwischen 105,00 und 124,08 gerissene Kurslücke und könnte diese bei weiterem Kaufinteresse auch endgültig schließen. Ein Long-Investment erscheint ...

Den vollständigen Artikel lesen ...