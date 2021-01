Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Berichtssaison in den USA geht weiter, in dieser Woche öffnen Konzerne wie Apple, Microsoft und Facebook ihre Bücher. Womit rechnet der Markt? Marktlkenner Kristian Volaric blickt auf die Erwartungen der Börse an die US-'Tech-Giganten. Außerdem erklärt der Marktkenner Volaric im Gespräch mit Moderatorin Viola Grebe den sogenannten "Januareffekt" und analysiert die Charttechnik von S&P 500 und DAX. Mehr dazu im vollständigen Interview.