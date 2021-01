Nach deutlichen Kursgewinnen am Montag schießt die Aktie von Beyond Meat am Dienstag vorbörslich weitere 30 Prozent nach oben. Der Fleischersatzspezialist hat einen Deal mit dem Nahrungsmittel- und Getränkeriesen PepsiCo abgeschlossen. Es könnte der Durchbruch für Beyond Meat sein.Beyond Meat und PepsiCo teilten mit, dass ein Joint Venture namens The PLANeT Partnership gegründet wird, um Snacks und Getränke auf pflanzlicher Basis zu kreieren, zu produzieren und zu vermarkten. Finanzielle Details ...

