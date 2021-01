Die französische Behörde für Arzneimittelsicherheit (ANSM) wählt Tilray für den ersten medizinischen Cannabisversuch mit Patienten in Frankreich

Tilray, Inc. (NASDAQ: TLRY), ein weltweiter Vorreiter in der Produktion, Erforschung, dem Anbau und Vertrieb von Cannabis, wurde von der französischen Behörde für Arzneimittelsicherheit (ANSM) für die Lieferung von gemäß den Good Manufacturing Processes (GMP) zertifizierten medizinischen Cannabisprodukten für Versuche in Frankreich ausgewählt. Tilray wird gemäß GMP produzierte medizinische Cannabisprodukte liefern, mit denen betroffene Patienten für die Dauer des französischen Versuchs (18 bis 24 Monate), das im ersten Quartal 2021 beginnen soll, versorgt werden.

Im Rahmen des französischen Versuchs werden die Produkte von Tilray in Frage kommenden Patienten verabreicht, deren Symptome mit den bestehenden Behandlungen nicht ausreichend gelindert werden können. Zu den therapeutischen Indikationen zählen:

Neuropathische Schmerzen, die gegenüber derzeit verfügbaren Therapien (medikamentöse oder nicht-medikamentöse Behandlungen) resistent sind

Bestimmte Epilepsieformen, die medikamentenresistent sind

Bestimmte anhaltende Symptome in der Onkologie im Zusammenhang mit einer Krebserkrankung oder Antikrebs-Behandlung

Palliativpflegesituationen

Schmerzhafte Spastik bei multipler Sklerose oder anderen Erkrankungen des zentralen Nervensystems.

Tilray hat die notwendigen behördlichen Genehmigungen für die Teilnahme am Versuch der ANSM in Frankreich erhalten und wird medizinische Cannabisprodukte aus seiner GMP-zertifizierten Anlage in Cantanhede, Portugal, exportieren.

Brendan Kennedy, Chief Executive Officer von Tilray, sagte: "Die heutige Ankündigung ist ein weitere Meilenstein für Tilray mit Blick auf die Ausweitung unserer Aktivitäten in Europa. Wir sind stolz darauf, der ANSM Zugang zu einer Vielzahl von hochwertigen medizinischen Cannabisprodukten in pharmazeutischer Qualität bieten zu können und gleichzeitig betroffene Patienten in Frankreich zu unterstützen."

Sascha Mielcarek, General Manager für Europa von Tilray, sagte: "Wir freuen uns, dass die ANSM uns ausgewählt hat, und in Kenntnis der Bedeutung dieses Versuchs für die französischen Patienten sind wir entschlossen, aktiv zu seinem Erfolg beizutragen. Tilray positioniert sich einmal mehr als wichtiger Akteur mit solidem Fachwissen im Dienste des Patientenwohls."

Der EU-Campus von Tilray in Portugal ist eine vielseitige Produktionsstätte mit Forschungs- und Qualitätssicherungslabors sowie Verpackungs- und Vertriebsstandorten für medizinisches Cannabis. Zudem dient er als Zentrum für die europaweiten klinischen Forschungs- und Produktentwicklungsaktivitäten von Tilray. Tilray hat Verkaufs- und Vertriebsvereinbarungen getroffen, um medizinisches Cannabis über die wichtigsten pharmazeutischen Distributionskanäle in Deutschland und der EU zu liefern, sodass Patienten Zugang zu den GMP-zertifizierten medizinischen Cannabis-Endprodukten von Tilray erhalten können.

