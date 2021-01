An der Wall Street hält die Reddit-Community die Anleger weiter in Atem und treibt die Kurse von Gamestop, AMC und Blackberry kräftig in die Höhe. Im Großen und Ganzen werden die Aktienmärkte in New York am Dienstag behauptet eröffnen. Neben ausgesuchten Nebenwerten stehen Titel wie General Electric im Fokus der Anleger. Der Konzern meldete am Morgen besser als erwartete Geschäftszahlen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

