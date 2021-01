Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In den USA nimmt die Bilanzsaison jetzt richtig Fahrt auf. Heute sind gleich mehrere Schwergewichte an der Reihe. Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq zeigen sich vor dem Hintergrund kurz vor Handelsstart erst einmal kaum bewegt. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gamestop, Blackberry, Etsy, Plug Power, Shopify, Palantir, General Electric, Interactive Corp. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.