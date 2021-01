Die Abspaltung der Motorentechnik unter dem Namen Vitesco ist beschlossen. Es gibt keinen regulären Börsengang, sondern einen Spin-off, d. h. eine Zuteilung an alle Continental-Aktionäre. Das funktioniert wie eine Dividende oder ein Bezugsrecht. Die Quote ist noch offen.



Wie viel könnte Vitesco wert sein? Der Umsatz von Vitesco liegt zwischen 7,5 und 8 Mrd. € pro Jahr, Sitz der Gesellschaft ist Regensburg. Gemessen an anderen Unternehmen dieses Sektors liegen die Analysten-Schätzungen so um den Wert 7 bis 7,5 Mrd. € bei einem ebenfalls geschätzten KGV von 10 bis 12.



