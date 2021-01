DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vertrag/Vereinbarung

RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 06 / 2021) mit der LEG Immobilien AG



26.01.2021 / 15:52

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



26. Januar 2021 RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 06 / 2021) mit der LEG Immobilien AG Stuttgart, Deutschland, 26. Januar 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit der LEG Immobilien AG bekannt. Die LEG ist mit rund 145.000 Mietwohnungen und rund 400.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält in seinem Stammland Nordrhein-Westfalen sieben Niederlassungen und ist an ausgewählten Standorten in weiteren westdeutschen Bundesländern mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Aus ihrem Kerngeschäft Vermietung und Verpachtung erzielte die LEG im Geschäftsjahr 2019 Erlöse von rund 809 Millionen Euro. Im Rahmen ihrer 2018 gestarteten Neubauoffensive möchte die LEG einen gesellschaftlichen Beitrag zur Schaffung von sowohl frei finanziertem als auch öffentlich gefördertem Wohnraum leisten und ab 2023 jährlich mindestens 500 Neubauwohnungen errichten bzw. ankaufen. Ulrike Janssen, Geschäftsführerin der LEG Wohnen GmbH: "Wir investieren regelmäßig über 250 Millionen Euro im Jahr in die Modernisierung unserer Bestände. Wir freuen uns sehr, im Einkauf und Bauprojektmanagement künftig mit der RIB als starkem globalen Partner mit umfangreicher Erfahrung im Immobiliensektor zusammenzuarbeiten. Die iTWO 4.0-Unternehmenslösung des Stuttgarters Unternehmen soll es uns ermöglichen, den gesamten Prozessablauf und die Kooperation mit der großen Anzahl von Rahmenvertragspartnern in unserem Tagesgeschäft zu digitalisieren und weiter zu optimieren." Erik von Stebut, Managing Director der RIB in Deutschland: "Mit diesem Auftrag stellen wir wieder unter Beweis, dass wir nicht nur Anbieter einer Ausschreibungs- und Kalkulationssoftware sind, sondern als Partner mit der iTWO 4.0-Plattform unseren Kunden eine integrierte Gesamtlösung bereitstellen. Unsere Kollaborations-Plattform unterstützt das LEG-Team rund um Frau Janssen bei der digitalen Transformation im Bauprojektmanagement - beginnend beim Einkaufsprozess und endend bei der detailreichen Auswertung der umgesetzten Projekte und Baumaßnahmen. Running together LEG und RIB!" Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 2.700 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

26.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de