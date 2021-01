Seit dem massiven Kursverfall vor rund einem Jahr hat sich bei der SAP-Aktie nicht sonderlich viel getan. Heute ist es aber endlich wieder so weit. Der Wert macht aktuell die stärkste Kursbewegung seit Anfang November. Charttechnisch betrachtet sieht die Lage damit jetzt auch richtig spannend aus.Nach der Veröffentlichung der Q3-Zahlen am 26. Oktober fiel die SAP-Aktie um rund 22 Prozent und pendelt sich seitdem peu à peu in einem engen Trendkanal nach oben. In der vergangenen Woche generierte der ...

