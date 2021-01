DGAP-Ad-hoc: Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges

Bio-Gate AG: Bio-Gate AG schließt Barkapitalerhöhung ab



26.01.2021 / 16:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) Bio-Gate AG schließt Barkapitalerhöhung ab



Bio-Gate AG platziert vollständig im Rahmen einer Barkapitalerhöhung insgesamt 686.336 Neue Aktien



Nürnberg, 26. Januar 2021 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981) ("Gesellschaft") hat heute die am 21. Januar 2021 beschlossene Barkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2020 unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre abgeschlossen. Sämtliche 686.336 Stück neuen nennwertlosen auf den Inhaber lautende Stückaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 ("Neue Aktien") wurden im Rahmen einer Privatplatzierung vollständig gezeichnet. Das Grundkapital der Gesellschaft wird daher von derzeit EUR 6.863.362,00 um EUR 686.336,00 auf EUR 7.549.698,00 durch Ausgabe von 686.336 Neuen Aktien gegen Bareinlage erhöht ("Kapitalerhöhung"). Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt rund EUR 2,5 Millionen. Die Kapitalerhöhung bedarf noch der Eintragung in das Handelsregister. Ende der Ad-hoc-Mitteilung





Kontakt:

Gerd Rückel

rikutis consulting - Büro Frankfurt

gr@rikutis.de

Tel +49 (0) 6172 807309

Mobil +49 (0)152 34221966

www.rikutis.de



Rosenweg 2

61381 Friedrichsdorf

Kontakt:Gerd Rückelrikutis consulting - Büro Frankfurtgr@rikutis.deTel +49 (0) 6172 807309Mobil +49 (0)152 34221966www.rikutis.deRosenweg 261381 FriedrichsdorfGermany

