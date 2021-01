Leichte Herabstufung - in einem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 7,00%-Anleihe 2019/24 der VST Building Technologies AG (WKN A2R1SR) als "durchschnittlich attraktiv" mit 3 von 5 möglichen Sternen. Zuvor wurde die Anleihe von den Analysten mit 3,5 Sternen bewertet (Juni 2019).

Das aktuelle positive Marktumfeld der Braubranche sowie die Einzigartigkeit der Verbundschalungsntechnik machen die VST Building Technologies AG laut KFM-Experten zu einem Unternehmen mit attraktiven Wachstumsmöglichkeiten, was sich bereits jetzt in der Projektpipeline widerspiegelt. Der nahezu automatisierte Produktionsprozess erlaube es, ressourcenschonend und zeitsparend zu arbeiten. Auf Konzernebene wurden in den letzten zwei Jahren Konsolidierungen vorgenommen und die Gruppe klarer strukturiert; dies habe aber auch zu Ergebnisanpassungen im Jahr 2019 geführt, so die Analysten. Auf Grundlage dieser Entwicklung in Verbindung mit der Rendite von 7,26% p.a. (auf Basis des Kurses von 99,60% am 25.01.2021 an der Börse Frankfurt bei Berechnung bis zum Ende der Laufzeit am 28.06.2024) wird die Anleihe nun als "durchschnittlich attraktiv" bewertet.

VST-Anleihe 2019/24

ANLEIHE CHECK: Die nicht nachrangige und unbesicherte Mittelstandsanleihe der VST Building Technologies AG (ISIN DE000A2R1SR7) ist mit einem Zinskupon von 7,00% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 28.06. und 28.12.) ausgestattet und hat ...

