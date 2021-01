Durch mehr Elektromobilität sollen neue Jobs in den USA entstehen, so der Plan des neuen US-Präsidenten. Bis wann das geschehen soll, ist aber noch unklar. Der neue US-Präsident Joe Biden will Elektrofahrzeuge mehr fördern. Zu seiner Strategie gehört auch die Elektrifizierung der gesamten US-Bundesflotte, wie Biden erklärte. Die Ankündigung ist Teil der Executive Order zur Stärkung der amerikanischen Industrie, die Biden am Montag unterzeichnet hat. 645.000 Fahrzeuge austauschen Dabei geht es um rund 645.000 Fahrzeuge, wie aus Daten der General ...

