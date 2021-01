DGAP-News: PANDION AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

PANDION AG: Anleihe 2021/2026 erfolgreich platziert Emissionsvolumen aufgrund hoher Nachfrage auf insgesamt 45 Mio. Euro erhöht

Erster Handelstag (Handel per Erscheinen) im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am 27. Januar 2021

Ausgabe- und Valutatag ist der 5. Februar 2021 Köln, 26. Januar 2021 - Die PANDION AG, ein führender Immobilienprojektentwickler für hochwertige Wohnprojekte in deutschen A-Städten, hat die Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A289YC5, WKN: A289YC) mit einem Volumen von 45 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich platziert. Die Anleihe stieß sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf eine hohe Nachfrage und war deutlich überzeichnet. Die Emission wurde dementsprechend heute vorzeitig um 14:00 Uhr beendet. Ursprünglich war eine Zeichnung bis zum 29. Januar 2021 vorgesehen. Um allen Investoren eine höhere Zuteilung zu ermöglichen, wurde das Emissionsvolumen im Rahmen der Privatplatzierung von den avisierten 30 Mio. Euro auf 45 Mio. Euro angehoben. Alle über die Börse Frankfurt erfolgten Orders wurden bis zu einem Volumen von 40.000 Euro vollständig zugeteilt. Darüber hinausgehende Zeichnungsaufträge wurden mit einer Quote von 25 % zugeteilt, wobei gegebenenfalls auf die Stückelung von 1.000 Euro abgerundet wurde. Reinhold Knodel, Vorstand der PANDION AG: "Wir freuen uns, dass wir unser Debüt am Anleihemarkt so erfolgreich gestalten konnten und möchten uns herzlich bei den Anlegerinnen und Anlegern für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Wir verstehen die breit diversifizierte Investorennachfrage als große Verantwortung, der wir mit unserem profitablen und risikodiversifizierten Geschäftsmodell transparent gerecht werden wollen. Mein Dank gilt auch dem gesamten Dealteam, das uns kompetent und umsichtig in einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld begleitet hat." Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Anleihe im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse ist bereits für den 27. Januar 2021 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist der 5. Februar 2021. Zu diesem Datum erfolgen ebenfalls die jährlichen Zinszahlungen, und zwar nachträglich, erstmalig am 5. Februar 2022. Die Transaktion wurde durch die IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager, Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechts- sowie durch die IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet.

Über die PANDION AG

Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, Mainz, München, Berlin und Stuttgart. Seit 2014 entwickelt das Unternehmen zudem großvolumige Büroimmobilien. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit 4.250 hochwertige Wohnungen, 10 größere Gewerbeobjekte sowie 3 Vorratsprojekte, die der Projektentwicklung zugeführt werden sollen, mit einem Verkaufsvolumen von insgesamt rund 4,3 Mrd. Euro, der überwiegende Teil im Bereich Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt rund 190 Mitarbeiter an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart.

