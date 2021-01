DJ PTA-News: OHB SE: Fast-Track-Telekommunikationssatellit von OHB nimmt erfolgreich Betrieb auf - OHB DIGITAL ermöglicht Dienste aus dem All

Bremen (pta035/26.01.2021/16:26) - Bremen, 26. Januar 2021. Die OHB Cosmos International Launch Services GmbH, ein Unternehmen des neu gegründeten Unternehmensbereichs OHB DIGITAL der OHB SE, hat in der vergangenen Woche den Telekommunikationssatelliten GMS-T an Bord einer Electron-Trägerrakete erfolgreich gestartet. Weniger als eine Woche nach dem Start und weniger als 7 Monate nach Beginn der Engineering-Aktivitäten von OHB für dieses Projekt, ist der Satellit voll funktionsfähig und OHB empfängt seit gestern die Signale der Nutzlast am Standort Bremen. Auf einer Umlaufbahn von 1200 km / 90 Grad hat der Satellit seine volle Funktionalität bewiesen und seine Leistung hat die spezifizierten Werte, insbesondere bei der Signalqualität, übertroffen. Alle Elemente der Innosat-Plattform von OHB Sweden sowie der Kommunikationsnutzlast von OHB Cosmos arbeiten wie geplant.

Die Ziele des Satelliten GMS-T, der von OHB Cosmos im Weltraum betrieben wird, sind der In-Orbit-Test und die Validierung (IOT/IOV) von OHBs neuer Funknutzlast sowie der Plattform. OHB Cosmos hat die Telekommunikationsnutzlast entwickelt und integriert. Dies war nur durch die Leistungsfähigkeit und Reaktionsfähigkeit der Hauptlieferanten MDA, Arralis und IQ Wireless rechtzeitig möglich. OHB Cosmos ist verantwortlich für alle geplanten Testsequenzen und den Betrieb des Satelliten über die gesamte Lebensdauer bis zum Eintritt in die automatische Deorbitierungsphase. Neben den Tests wird dieser erste Satellit auch die von der ITU (International Telecommunication Union) registrierten Frequenzen nutzen. "Wir sind stolz darauf, heute verkünden zu können, dass unser Satellit im New-Space-Design, den wir als unser geistiges Eigentum betrachten, seine volle Leistungsfähigkeit in einer sehr schnellen Contract-to-Operation-Zeit erreicht hat", sagt Dr. Lutz Bertling, Chief Digital Officer der OHB-Gruppe.

Der Satellit der 50-kg-Klasse basiert auf der Innosat-Plattform von OHB Sweden. OHB Sweden ist als Systemintegrator für die Satellitenplattform, die Integration und den Test des Gesamtsatelliten verantwortlich und soll - nach einer Anfangsphase - den Betrieb des Satelliten im Auftrag von OHB Cosmos übernehmen. Ein weiteres Unternehmen aus der OHB-Familie war beteiligt: Die gesamte Raumfahrzeug-Strukturanalyse wurde von OHB Czechspace durchgeführt. "Mit herausragender Agilität, Reaktionsschnelligkeit und Flexibilität konnten OHB und die Schlüsselpartner MDA, Arralis, IQ Wireless und Rocket Lab diesen Satelliten in kürzester Zeit entwickeln, montieren, testen und starten. Wir möchten uns bei unseren Mitarbeitern und unseren Partnern für ihren herausragenden Beitrag zu dieser großartigen Leistung bedanken. Der angewandte New Space Approach zeigt die Fähigkeiten von OHB und seinen Partnern, auf die heutigen Kundenanforderungen nach schnell realisierbaren weltraumbasierte Anwendungen, zu reagieren", sagt Dr. Lutz Bertling.

