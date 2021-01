Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt, nachdem in der Früh noch einheitlich Gewinne verzeichnet worden waren. Unter anderem dürften die europaweit positive Stimmung an den Aktienmärkten für den Vorzeichenwechsel bei einigen Festverzinslichen verantwortlich sein.Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...